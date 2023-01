Flat tax al 15% per le partite Iva nel 2023, con la riforma anche ai dipendenti

134 Visite

Con la legge di bilancio 2023, il governo ha ampliato la platea dei beneficiari di Flat tax introducendo un’importante novità per i lavoratori a partita Iva: l’imposta al 15% sarà applicata, oltre ai redditi dei contribuenti che adottano il regime forfettario (per cui dal 2023 la soglia è salita da 65 mila a 85 mila euro di ricavi all’anno), anche a coloro che non lo fanno, che per scelta o perché non possiedono i requisiti necessari. Una misura, per il momento, prevista soltanto per l’anno in corso e che gli obiettivi di agevolare una crescita economica, soprattutto per piccole imprese e lavoratori autonomi, e in parte contrastare l’evasione.













