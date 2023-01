Arzano, prorogato dirigente imputato: è polemica

56 Visite

E’ apparso da poche ore il decreto a firma della prima cittadina che proroga di fatto l’incarico al dirigente al settore lavori pubblici e urbanistica, adipendente del Comune di Pompei. Lo scorso 21 settembre l’uomo è stato rinviato a giudizio per reati commessi nell’esercizio delle pubbliche funzioni proprio al comune di Pompei. Lo stesso è finito in una maxi inchiesta avviata dalla magistratura proprio nel comune pompeiano e ha coinvolto il suo ufficio. Quindi, nonostante imputato, la prima cittadina ha firmato il nuovo decreto di proroga. Il processo in cui è coinvolto il dirigente non è altro che l’epilogo della scottante inchiesta sui presunti abusi realizzati in una nota pizzeria di Pompei. Il rinvio a giudizio, in particolare, è stato disposto al termine dell’udienza preliminare per: S.G., ex geometra dell’Ufficio tecnico di Pompei, ora in pensione; l’architetto, ex dirigente dello stesso Utc; G.V., vecchio responsabile del “procedimento dell’ufficio istruttorie Scia/Dia”. Sotto processo anche gli imprenditori che avrebbero usufruito dei presunti permessi. Gli imputati rispondono, a vario titolo e in diversa misura, delle accuse di abuso d’ufficio in concorso e abuso edilizio. I presunti illeciti fanno riferimento al 2017. L’ex capo dell’Utc di Pompei – secondo un fascicolo d’inchiesta inizialmente aperto sul caso dal pm Rosa Annunziata, poi finito sulla scrivania del sostituto procuratore Rosa Maria Colangelo – non avrebbe agito da solo. In particolare, secondo l’accusa, Marino e G.V. “in qualità di pubblici ufficiali” avrebbero chiuso un occhio sulla realizzazione di un’opera abusiva di circa 58 mq., alta 3,5 metri. Si tratterebbe di una nuova costruzione di “edilizia pesante” realizzata in città a partire dal 6 novembre 2017 ma in “difformità dello strumento urbanistico” oltre che del Ptp ovvero del Piano territoriale paesistico. A usufruire dei presunti vantaggi sarebbe stata, secondo la ricostruzione del Pm, una facoltosa imprenditrice di Pompei. Marino avrebbe anche sottoscritto in assenza di proroga, alcuni atti quali la determina per i tecnici per il supporto al RUP.

Domanico Acunzi













