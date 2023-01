Villaricca, bomba carta devasta cancello di un’attività. Per gli inquirenti c’è l’ombra del clan Mallardo

171 Visite

L’esplosione alle prime luci dell’alba. Dietro la deflagrazione, potente, ci sarebbe l’ombra del clan Mallardo di Giugliano. L’ordigno ha divelto il cancello adiacente di un’agenzia che opera nell’ambito dei prestiti e dei finanziamenti. I fatti si sono verificati in via Fontana. Era l’alba quando è stata udita la forte deflagrazione. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Marano, competenti per la zona. Indagini tuttora sono in corso.













