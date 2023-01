La tragedia. Malore in strada, morto giovane dipendente di un supermarket di Qualiano

359 Visite

Un dramma si è consumato ieri nel territorio di Qualiano. Un uomo di 32 anni, dipendente di un supermercato, ha accusato un malore in strada ed è morto poco dopo. Il 32 enne, da quanto si apprende, si stava recando a lavoro. I fatti si sono verificati ieri. Sul luogo della tragedia si sono recate le forze dell’ordine per le indagini del caso e i sanitari del 118. Il decesso sarebbe da ricondurre a cause naturali. Il 32 enne era originario del limitrofo comune di Villaricca.













