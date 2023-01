Amministrative 2023, domenica 22 il primo gazebo di Free Quarto

83 Visite

DOMENICA 22 IL GAZEBO IN PIAZZA SANTA MARIA.

La vera politica si fa tra e con la gente ed ora inizieremo ad esserlo.

In questi primi mesi essendo una realtà nuova il direttivo di Free Quarto si è concentrato

su una prima, comunque approfondita, analisi del territorio (carenze, problematiche, ma

anche risorse, potenzialità) ed alla definizione di idee, iniziative, progetti per il futuro a

medio e lungo termine. Ora che le idee sono molto più chiare e la squadra rodata è pronta

a presentarsi pubblicamente alla collettività.

Domenica 22 gennaio (dalle ore 10 alle 12), in piazza Santa Maria, ci sarà il gazebo dove i

residenti potranno porre domande per approfondire la nostra conoscenza, segnalare i

propri disagi, le mancanze del paese, le loro aspettative per i prossimi anni. Saremo lieti di

ascoltarli con la massima attenzione e, sicuramente, da quest’incontro emergeranno

spunti interessanti.

Il confronto è sempre proficuo e questo sarà solamente il primo perché nelle settimane

successive ne organizzeremo altri in punti diversi di Quarto che, per estensione geografica

e distribuzione demografica, non ha solo il “centro storico” classico, ma tanti punti rilevanti

e, come hanno insegnato i nostri mentori di Free Bacoli, le cosiddette periferie sono

preziose, fondamentali.

DIRETTIVO FREE QUARTO













