Eav, Nappi (Lega): De Gregorio è arrivato già da un pezzo al capolinea. Cosa aspetta a dimettersi?

“La corsa di Eav a sottolineare che non è stata compromessa l’incolumità dei passeggeri costretti a camminare lungo i binari dopo l’ennesimo guasto a un treno Circum, è il classico esempio della toppa peggiore del buco. Con questa nuova uscita De Gregorio non fa altro che continuare a nascondere le proprie responsabilità per il servizio vergognoso reso agli utenti. Vale la pena ricordargli che la sicurezza deve essere alla base del concetto stesso di trasporto pubblico, insieme alla garanzia di mezzi funzionanti e di una manutenzione continua e costante sulle linee. Il presidente di Eav la smetta una buona volta di accampare scuse e si faccia da parte. A differenza dei treni della Circum, lui è arrivato facilmente al capolinea, e già da un pezzo”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

