Marano, quel cestino al corso Mediterraneo è il simbolo del degrado assoluto. “E’ così da mesi, feci dei cani ovunque”. “Abbiamo tre commissari inutili”

Gentile direttore, sappiamo che la situazione è penosa in tutta la città e non solo sul fronte della raccolta dei rifiuti. Voglio farle un esempio: il cestino che vede in foto non viene ripulito da mesi e all’interno, o meglio sopra, c’è chi insiste a posizionare buste contenenti feci di cani. E’ assurdo, è assurda la strafottenza di un Comune che ormai non è altro che un ufficio passacarte, guidato da tre commissari inutili e impalpabili. Perché non girano un po’ per le strade della città? Basterebbe questo. Assurda è anche l’insistenza di quei cittadini che continuano a riempirlo benché sia già stracolmo.

Annunziata (Marano)













