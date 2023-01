Ercolano, stato di agitazione lavoratori del parco archeologico

95 Visite

I Cobas del Lavoro privato hanno dichiarato lo stato di agitazione e avviato le procedure per proclamare lo sciopero di tutto il personale esternalizzato operante presso il parco archeologico di Ercolano per richiedere l’immediata sospensione della procedura per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati a società private. La procedura in corso mette a rischio il futuro lavorativo del personale privato che da più di vent’anni svolge le medesime attività in una situazione di estrema precarietà. La politica di concessione ai privati dei servizi museali rappresenta solo una ghiotta occasione di profitto per qualche imprenditore “amico” e un danno per le casse pubbliche. I Cobas ritengono che l’unica soluzione per garantire l’attuale occupazione presente nel Parco archeologico e fornire, al contempo, un servizio di qualità ai cittadini, sia l’avvio di un percorso di stabilizzazione delle lavoratrici e lavoratori che operano in appalto presso il parco archeologico ricorrendo all’affidamento diretto dei servizi alla società in house “Ales”, come già previsto dall’attuale quadro normativo, in attesa di un’auspicabile assorbimento negli organici dei Beni Culturali che come è noto a tutti soffrono di una gravissima carenza di personale quantificata in circa 7/8 mila unità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS