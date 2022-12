Roma, morti e feriti dopo la lite condominiale: uomo entra in un bar e spara, fermato dai carabinieri

274 Visite

Mattinata di terrore a Fidene. Un uomo ha fatto irruzione in un bar sparando all’impazzata numerosi colpi d’arma da fuoco contro alcune persone, forse per una lite condominiale. È successo in via Monte Giberto. Almeno tre le vittime, tutte donne, ma chi ha sparato ha colpito anche altre tre-quattro persone che sono state trasportate in ospedale in codice rosso al Gemelli, Sant’Andrea e Umberto I. Una sarebbe in gravi condizioni. Inoltre una persona, colta da malore, è stata ricoverata al Pertini per un infarto.