Marano, rifiuti, strade chiuse, perdite idriche e ora anche aule al gelo

Non bastavano i rifiuti, le strade sporche, chiuse, al buio, la mancanza d’acqua, le strade dissestate, le perdite idriche, i servizi inefficienti sotto tutti i punti di vista, ora tocca alle scuole, alla mancanza di riscaldamenti in alcune di esse, come denunciato da diversi genitori che ci hanno scritto in queste ore. Si tratta, da quanto si apprende, perlopiù delle scuole Amanzio, Ranucci e Alfieri. Tante segnalazioni giunte in redazione.













