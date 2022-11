Marano, viabilità e caos: lavori al primo vico Vallesana. Si spera in una rapida riapertura

129 Visite

Operai al lavoro al primo vico Vallesana, chiuso nei giorni scorsi dopo alcuni crolli e proteste dei residenti. Forse la riapertura è vicina e si potrà alleggerire anche la circolazione all’altro vico, più angusto e attraversato da migliaia di veicoli ogni giorno. Per risolvere al meglio la situazione, ad ogni modo, si dovrà quanto prima riaprire al traffico veicolare la parte di via Vallesana ormai off limits da oltre un mese. Prima di Natale si deve trovare una soluzione, altrimenti sarà ulteriore caos.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS