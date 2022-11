Marano, raccolta rifiuti e passaggio di cantiere degli operai. Fdi e Lega: “Fare chiarezza sulla questione”

35 Visite

I rappresentanti cittadini della Lega Giovanni Licciardi e Teresa Frecciarulo e di Fratelli d’Italia, Emilio Martino, Alfonso Pezzella e Teresa Giaccio, hanno chiesto ai Commissari un incontro urgente al fine di porre chiarezza sulla delicata questione afferente la procedura di cui all’art. 6 CCNL settore ambiente, in vista del prossimo passaggio di cantiere, sulle modalità che hanno portato la ditta Tekra alla redazione dell’elenco dei dipendenti in forza presso la medesima , e dei relativi controlli fatti dall’Ente appaltante. La Lega e Fratelli d’Italia saranno sempre presenti per garantire il rispetto delle regole , non risparmiando nessuna azione e ponendosi sempre dalla parte della giustizia.

