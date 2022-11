Calcio giovanile: primo successo in campionato per l’Atletico Marano

173 Visite

Prima vittoria in campionato (Under 18 Regionale) per l’Atletico Marano guidato in panchina da mister Bocchetti. I biancoverdi hanno superato in casa, al Nuovo Grillo di Marano, l’Ares team con un rotondo 6-1. In rete, per i padroni di casa, Pisanelli (doppietta), Botta (doppietta), De Cicco e Liccardo. Buona prova della matricola del girone, alla sua prima apparizione in un torneo così prestigioso, in cui militano compagini di grande blasone come il Gladiator, la Puteolana, il Real Aversa.













Commenti

