L’appello di alcuni cittadini. I cani di Poggio Vallesana ora sono nei pressi del Tiro a volo della zona collinare. Qualcuno ci aiuti

In via Cinque Cercole, viale dell’ex Tiro a volo, al limite tra Marano e Napoli, sopra Città Giardino, trasportati da un furgone stamattina presto, un gruppo di cani di varie età e grandezza, tra cui sono riconoscibili i “famosi” cani nati a ridosso di Poggio Vallesana e poi trasportati o trasferiti spontaneamente un prossimità del Centro Aktis. Alcuni di essi furono adottati grazie all’ impegno di alcuni volontari presenti sul territorio, ma solo alcuni! Evidentemente coalizzati in branco insieme ad altri randagi ora sono stati trasferiti in una strada apparentemente di campagna, ma che in effetti è densa ente abitata da famiglie in piccoli e graziosi condomini e in villette. Essendo una strada senza uscita risulta difficile per gli abitanti percorrerla a piedi per raggiungere l’ adiacente fermata della navetta 143 con la presenza di tanti randagi. Ci appelliamo ai volontari della zona per dare un rifugio a questi cani di strada prima che vengano rinchiusi in canile.