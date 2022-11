Marano, rifiuti: in mezza città non raccolti. Sullo sfondo il mancato pagamento degli stipendi agli operatori ecologici

117 Visite

Mezza città alle prese con i rifiuti non raccolti nell’ultima notte. La carta è rimasta a terra in tante zone del territorio e stavolta non si tratta di inciviltà: non è stata presa. Gli operai della ditta che si occupa della raccolta lamentano il mancato pagamento degli stipendi di ottobre. Molto probabilmente se ne parlerà lunedì, ma non vi sono certezze. Come è noto, tra qualche giorno una nuova ditta subentrerà alla Tekra e in questi giorni – tra non poche polemiche – si sta effettuando il cosiddetto passaggio di cantiere. La nuova ditta, la Green line, entrerà in azione tra dieci giorni e per il tempo necessario per l’espletamento di un bando quinquennale. Il servizio di raccolta sarà svolto, quando si insedierà la ditta vincitrice del bando, di mattina e non più di notte e questo agita gli animi di parecchi. L’esperimento fu già tentato 7-8 anni fa ma non sortì effetti. I motivi sono noti ai più.













