BACOLI, IL PAPPICE: DIFFIDATO IL COMUNE A RITIRARE IL PUC                               

Nonostante il PUC sia stato demolito da tecnici e professionisti, contestato dal movimento e dai cittadini, bocciato di fatto da Città metropolitana, Ente Parco, Soprintendenza…

Nonostante tre mesi di insuccessi e figuracce l’Amministrazione non demorde, briga con la Regione nella speranza di modificare il PTP, riaprendo così la partita di pareri oggi negativi.

Il losco obiettivo è sempre lo stesso: provare il colpaccio, fare approvare cioè il PUC sotto dicembre, approfittando delle feste.

Non ci facciamo però ingannare dalle luminarie di Natale e per mettere le cose in chiaro, abbiamo presentato il 15 novembre una diffida con la quale il movimento:

– “invita il Comune ad archiviare il PUC attraverso una specifica delibera” perché il Piano viola gli strumenti urbanistici vigenti, è un atto pubblico in cui è stato dichiarato il falso, espone il Comune a ricorsi che andrebbero persi con esborso di soldi pubblici ;

– “invita il Comune nel contempo a revocare ogni incarico ai progettisti del PUC, chiedere loro il rimborso di spese ed onorari, oltre il risarcimento dei danni subiti dall’Ente”, tutti soldi dei cittadini.

In mancanza di risposte, annunciamo due denunce: – una al Tribunale per “falso ideologico in atto pubblico” ; – una alla Corte dei Conti della Campania per “danno erariale” .

Perché se l’Amministrazione pensa di speculare sul cemento e sui porti, se pensa di giocare col lavoro e coi lavoratori, ebbene con noi ha sbagliato palazzo !

Ovviamente ogni riferimento ai palazzinari non è casuale …

L’Associazione IL PAPPICE

