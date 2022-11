Caduti di Nassiriya, oggi a Marano una messa in suffragio

72 Visite

La ricorrenza della strage di Nassiriya sarà ricordata dalla comunità maranese con una Messa in suffragio dei 19 caduti che sarà celebrata oggi, 12 novembre, alle ore 18.30, presso la chiesa francescana di S. M. degli Angeli. Erano le 10.45 (le 8.40 in Italia) del 12 novembre 2003, quando due palazzine in cui risiedevano i carabinieri e i militari del contingente che faceva parte dell’operazione “Antica Babilonia”, vennero sventrate da un attacco kamikaze. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti la base militare italiana, provocando l’esplosione del deposito munizioni della base e la morte di diverse persone tra militari e civili. Nell’esplosione rimase coinvolta anche la troupe del regista Stefano Rolla che si trovava sul luogo per girare uno sceneggiato sulla ricostruzione a Nassiriya da parte dei soldati italiani. Il bilancio fu tragico. Morirono 12 carabinieri, cinque soldati dell’esercito e due civili oltre a 9 iracheni. I feriti furono 20: 15 carabinieri, quattro militari e un civile. Nella ricorrenza di quel tragico evento, la comunità si stringe intorno alla Compagnia locale della benemerita, ricordando quei carabinieri e quei soldati che erano in Iraq in missione di pace. La cittadinanza è invitata a partecipare.

