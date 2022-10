MUGNANO, LA GINNASTA GIADA PIROZZI PROTAGONISTA DELLA NUOVA SERIE TV “CORPO LIBERO”

664 Visite

È Giada Pirozzi (nella foto), atleta 16enne di Mugnano, una delle cinque attrici protagoniste della nuova serie TV firmata Indigo “Corpo Libero”. La serie, in onda dal 26 ottobre su Paramount plus e Sky, è un thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica femminile. Giada Pirozzi, alla sua prima esperienza in tv, è una giovane atleta di ginnastica artistica, sport che pratica con successo da anni riuscendo conquistare numerosi titoli a livello regionale e nazionale. Ed è proprio grazie alla sua esperienza che ha partecipato ai casting per la serie un anno fa, insieme centinaia di atlete di tutta Italia, riuscendo ad ottenere il ruolo di protagonista.













