Lavori Enel, ancora traffico in tilt nella zona collinare e ospedaliera. Di Fenza: “Convocare urgentemente un tavolo di confronto””

239 Visite

Ancora una volta sono costretto a segnalare la presenza di traffico in tilt e viabilità completamente bloccata nella zona ospedaliera di Napoli dove si sono registrati gravi disagi da questa mattina per dei lavori di Enel in Via Pansini. A segnalarlo in una nota è Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati in Campania.

La zona cittadina compresa tra l’area Nord di Napoli e la zona collinare che comprende gli ospedali Cardarelli, Policlinico, Pascale, Monaldi e Cotugno, e le Scuole sia primarie che secondarie si è letteralmente paralizzata rendendosi impraticabile questa mattina. Un disagio grosso che ha arrecato problemi ingenti agli operatori sanitari, ai lavoratori, agli studenti, ai pazienti che frequentano regolarmente gli ospedali per patologie permanenti e a tutti coloro che svolgono parte dell’attività lavorativa su quell’area. Alcuni cittadini mi hanno segnalato che sono state impiegate tra le 2 e le 3 ore per percorrere anche i tratti stradali più brevi. Non è tollerabile tutto questo.

È il caso di convocare in urgenza un tavolo di confronto tra la V Municipalità e l’Assessorato alla Polizia Municipale per individuare una soluzione definitiva al problema. Serve un piano traffico, con più uomini e mezzi in strada sulla zona ospedaliera, senza lasciare spazio all’improvvisazione e prevenire situazioni analoghe. Mezzi di soccorso, ambulanze e pendolari non possono avvertire questi disagi. Così conclude Di Fenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS