Casamicciola ha un nuovo sub commissario prefettizio: è Claudio Salvia

Casamicciola ha un nuovo commissario prefettizio. Si tratta del dott. Claudio Salvia, nome simbolo della lotta alla camorra e al racket, Funzionario Amministrativo dell’ufficio vittime di usura e di estorsione della Prefettura di Napoli.

La nomina per Salvia è arrivata lo scorso 15 settembre, a firma del prefetto di Napoli. Un prestigioso e delicato incarico, dunque, per il figlio di Giuseppe Salvia, ex vicedirettore del carcere di Poggioreale, assassinato per ordine del boss Raffaele Cutolo, da sempre impegnato nella diffusione della cultura della legalità attraverso numerose iniziative istituzionali.

Claudio Salvia, insediatosi nel comune dell’isola verde, troverà ad affiancarsi al commissario prefettizio, dott.ssa Simonetta Calcaterra e l’altro sub commissario, dott. Beniamino Cacciapuoti.

Nel corso degli anni Salvia ha ricoperto diversi incarichi nella qualità di Commissario ad acta presso la Regione Campania e in numerosi Comuni della provincia. La sua è stata una brillante carriera. Laureato in Giurisprudenza, è abilitato alla professione di avvocato, ha conseguito diverse specializzazioni e master di II livello, tra cui quello in “Management Pubblico per il Federalismo” presso il Politecnico di Milano – Graduate School of Business, oltre ad un master in criminologia. Ha seguito, inoltre, un corso di alta specializzazione, presso l’Università Federico II di Napoli, per la repressione di fenomeni criminali.

Per 12 anni è stato funzionario antimafia presso la Prefettura di Napoli per evitare infiltrazioni mafiose nelle gare d’appalto pubbliche. Attualmente fa parte del team che si occupa dei controlli delle strutture di accoglienza per immigrati.

L’incarico che lo ha portato al comune di Casamicciola durerà fino a maggio 2023, data molto probabile delle prossime elezioni amministrative.

Angelo Covino