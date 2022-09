Trovato l’accordo su superbonus e cessione del credito, ora via libera al dl Aiuti

93 Visite

C’è l’intesa al Senato sul testo riformulato dell’emendamento sul superbonus al dl aiuti bis. Lo riferiscono i presidenti delle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama e relatori del provvedimento, Daniele Pesco (M5s) e Luciano D’Alfonso (Pd), che esprimono soddisfazione e ringraziano governo e funzionari.

Il testo riformulato dal governo dell’emendamento al dl aiuti bis sul Superbonus è pronto ed è arrivato in Senato. Lo ha riferito il sottosegretario all’economia Federico Freni, arrivando a Palazzo Madama per partecipare alla riunione tra i gruppi e il Governo, iniziata da poco. Si scioglie, sul dl Aiuti bis, dunque, il nodo del Superbonus, diventato cavallo di battaglia dei 5 stelle, con i capigruppo in commissione Bilancio e Finanze del Senato – Gianmauro Dell’Olio e Emiliano Fenu – che hanno alzato le barricate per far sì che la norma non venisse cancellata.

«Sul Superbonus, come avevo anticipato, abbiamo individuato una soluzione che ritengo possa trovare il consenso del Parlamento. Abbiamo depositato la norma in Commissione e verrà votata in mattinata», ha confermato il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, entrando al Senato.

«Serve – ha aggiunto – a garantire cittadini ed imprese, e soprattutto a far camminare una misura che abbiamo fortemente voluto e costruito, con l’obiettivo di garantire, in questi anni post Covid la ripresa del settore edile e la crescita del Pil. Un obiettivo che è stato ampiamente raggiunto». Così dopo che il decreto si era impantanato a palazzo Madama per il rifiuto di M5s e Cal di ritirare gli emendamenti depositati e dopo i timori del Governo per la possibile perdita di 17 miliardi di risorse, oggi la strada sembra in discesa circa l’approvazione del testo che dovrà poi passare al vaglio di Montecitorio.

Nella proposta formulata dal governo è stata tolta la responsabilità in solido per le imprese tranne che nei casi di dolo e per i soggetti suscettibili di sanzioni antimafia. Come chiesto dal M5s nel provvedimento non ci saranno oneri a carico dello Stato.

Ecco il testo. Viene introdotto l’articolo 33 bis (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Con esso si specifica che «in presenza di concorso nella violazione» ma solo se «con dolo o colpa grave” non si può accedere al beneficio.

Si tratta di disposizioni che «si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni». Si fa in discesa, a questo punto, la strada al Dl Aiuti, con i 17 miliardi già previsti e destinati a imprese e famiglie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS