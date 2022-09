I deputati della Duma lanciano la mozione contro Putin: “Sta danneggiando la Russia

86 Visite

Nuovi problemi interni per Vladimir Putin. Mercoledì scorso, il 7 settembre, una mozione sottoscritta da sette deputati municipali su 10, nel distretto Smolninskoe di San Pietroburgo, città natale del presidente russo, ha invitato la Duma a processare Vladimir Putin con l’accusa di tradimento per aver sferrato l’offensiva in Ucraina.

«Riteniamo che la decisione del presidente Putin di lanciare l’operazione militare speciale danneggi la sicurezza della Russia e dei suoi cittadini» si legge nel testo inviato anche al Consiglio di sicurezza e ai leader di cinque partiti russi. I deputati sostengono che l’offensiva ha provocato morti, danneggiato l’economia russa e causato l’espansione del blocco della Nato.

Il promotore Dmitrij Paljuga e i suoi sei colleghi sono stati subito convocati dalla polizia con l’accusa di “screditare” l’esercito russo. Ma il loro esempio è stato seguito da tre deputati municipali del consiglio del distretto Lomonosovskij di Mosca che, secondo quanto riportato da La Repubblica, hanno lanciato un appello a Putin a dimettersi perché «tutto è andato storto» dall’inizio del suo secondo mandato e perché credono che sia necessario un cambiamento per il bene della Russia.

I deputati sostengono oche la retorica aggressiva ha fatto tornare il Paese all’era della guerra fredda e anche messo in dubbio di dati economici. «Le tue visioni, il tuo modello di gestione sono disperatamente fuori tempo e impediscono lo sviluppo della Russia e del suo potenziale umano», hanno scritto rivolgendosi direttamente al leader del Cremlino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS