Elezioni, Calenda-Renzi: si va verso l’accordo, oggi nuovo vertice

Calenda-Renzi, trattative in corso per il terzo polo, oggi il nuovo vertice. Ieri incontri serrati tra i rappresentanti dei due partiti, che avrebbero raggiunto una intesa di massima su un simbolo unico. Renzi spinge per chiudere l’accordo entro giovedì, quando presenterà il suo libro alla Versiliana. Calenda invece frena gli entusiasmi, vuole capire ma è probabile che alla fine il matrimonio vada in porto.













