Battipaglia, 12 enne muore all’acquapark. Un malore dopo un giro su uno scivolo, indaga la polizia

Tragedia a Battipaglia. Muore bimbo 12 anni dopo mattinata trascorsa all’AcquaFarm.

Aveva chiesto di andare in un parco acquatico da tempo ma i genitori non hanno mai potuto accontentarlo perché entrambi impegnati nel negozio di famiglia, un panificio in via Nolana a Pompei, proprio accanto al Santuario. Così il fratello e la sorella maggiore, dopo le ripetute insistenze del «piccolo di casa» ieri avevano deciso di accontentarlo e di portarlo all’AcquaFarm sul litorale battipagliese. Nessuno avrebbe immaginato che poteva essere il suo ultimo giorno di vita perché il gioco che tanto voleva fare si è rivelato fatale: il piccolo è morto, forse a causa di un colpo alla testa, forse per un malore.