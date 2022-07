Anziano smarrito, ritrovato a Pozzuoli dalla Polizia Municipale

139 Visite

Storia a lieto fine a Pozzuoli. La polizia municipale del comune flegreo, infatti, ha ritrovato un anziano che si era allontanato da casa nella mattinata di domenica 17 luglio.

Subito erano scattate le ricerche, affidate sia alla gente comune attraverso post pubblicati sui social che, in via ufficiale, attraverso una nota diramata dalla Polizia di Stato rispetto all’allontanamento dalla sua abitazione di Z. E., 86 anni.

Il comando della polizia municipale, al fine di ritrovare nel più breve tempo l’anziano, ha allertato tutte le pattuglie dislocate sul territorio. Grazie alle ricerche effettuate dalla polizia locale, l’uomo è stato rintracciato in via Annecchino.

L’anziano, agli uomini in divisa, ha raccontato di non essere stato in grado di ritrovare la strada di casa, fino ad allontanarsi sempre di più dalla zona della sua abitazione.

Accompagnato presso il Comando di via Luciano, l’86enne è stato prima rifocillato, poi affidato alla famiglia, che era stata subito avvisata del ritrovamento.

Angelo Covino













Commenti

