Trasporti, Patriarca (FI): De Gregorio eccellente? Allora lasci Eav

Il capogruppo azzurro: De Luca lo promuova, l’azienda ormai è in ginocchio

NAPOLI – «Apprendiamo dal governatore Vincenzo De Luca che il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, ha fatto un “lavoro eccellente”. Se davvero è così, il presidente metta in pratica l’antico adagio latino del “promoveatur ut amoveatur”. Promuova e rimuova subito dall’azienda De Gregorio. È così un peccato avere un Albert Einstein alla guida dei treni».

A dirlo è Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania.

«Al posto dell’“eccellente” De Gregorio, De Luca pensi a un sostituto dalle capacità forse meno brillanti ma magari più efficace nel lavoro di far circolare i treni e di tenere le stazioni aperte – aggiunge –. I pendolari e i turisti non chiedono certo effetti speciali, ma la normalità. Ovvero, puntualità e decoro del servizio. Il presidente Eav è probabilmente troppo bravo per il ruolo che ricopre, per questo invitiamo De Luca a sfruttarne le qualità altrove».

«Il governatore chiede pazienza per la Circumvesuviana – sottolinea la Patriarca –. Ma la pazienza è davvero l’unica cosa che non manca quando si parla di Circumvesuviana. La pazienza degli utenti di aspettare ore e ore, sotto il sole cocente o la pioggia battente, l’arrivo dei convogli. La pazienza di veder tagliate le corse senza preavviso o addirittura annullate intere tratte menomando il diritto alla mobilità di decine e decine di migliaia di viaggiatori. La pazienza – prosegue ancora – di pagare per un servizio che di fatto non esiste».

«Prima di approdare verso altri lidi, il presidente Eav spieghi però un paio di cose: a cominciare dagli inquadramenti superiori che sono stati attribuiti, in questi mesi, a gruppi di dipendenti dell’azienda; e poi chiarisca anche la gestione dei rapporti – meglio sarebbe dire: conflitti – sindacali che ha portato le sigle dei rappresentanti dei lavoratori a sfiduciare, pubblicamente, il lavoro del management dell’Eav. Diversamente convinte, con un bel po’ di motivazioni, della bravura di De Gregorio».













