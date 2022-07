M5S, Gaudiano: “Non votare la fiducia al DL aiuti vuol dire essere coerenti con i nostri obiettivi, con la nostra storia e con il nostro elettorato”

102 Visite

La Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano: “Noi abbiamo sempre avuto un atteggiamento costruttivo ma non permettiamo che si smantellino nostre misure”

“Il DL Aiuti è un provvedimento insoddisfacente perché tra le trame nasconde l’autorizzazione al sindaco di Roma Gualtieri a prevedere la costruzione di un inceneritore. Un tema per noi inaccettabile soprattutto in un testo in cui si sarebbe dovuto pensare a cose ben più importanti per sostenere i cittadini in questo periodo di grave crisi. Penso al salario minimo, penso al cashback ormai cancellato, penso al super bonus e al credito di imposta. Tutte misure che abbiamo costruito per gli italiani e che al momento sono state depotenziate o smantellate. La scelta di oggi è una scelta di merito, ponderata e motivata. Chi vuole strumentalizzare questa decisione politica e legarla alla vita del governo fa un grave danno non al Movimento 5 stelle ma ai cittadini”. A dirlo è la Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano attraverso un post sulla sua pagina Fecebook.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS