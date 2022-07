Governo, Conte ha deciso: è crisi di governo

196 Visite

Dopo una giornata sull’ottovolante il Movimento 5 stelle avrebbe deciso: uscirà dall’aula e non voterà la fiducia al dl aiuti giovedì 14 luglio in Senato. Il Consiglio nazionale dove è maturata la decisione è terminato intorno alle 21.30 e il capo politico Giuseppe Conte non ha detto una parola ai giornalisti che lo aspettavano, è salito in auto e si è diretto in Parlamento dove è atteso per l’assemblea congiunta dei gruppi M5s di Camera e Senato.













