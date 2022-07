Qualiano, domani si inaugura postazione del 118

198 Visite

Un altro risultato dell’amministrazione De Leonardis: arriva il 118 a Qualiano



Domani 12 luglio inaugura una postazione del 118 a Qualiano. Un risultato conseguito grazie alla fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’ASL Napoli 2 Nord che aveva già dato origine alla nuova dislocazione della guardia medica e dell’ufficio invalidi civili in viale Europa.

In via Vicinale Chiantano – nello spazio dell’ex serbatoio comunale, ora inutilizzato – sono già operative due ambulanze ed un’auto medica, oltre al personale dell’Azienda Sanitaria Locale già a lavoro da inizio mese.

“La mancanza di una postazione operativa di soccorso sul territorio di Qualiano rappresentava un grosso handicap e la riteniamo essenziale anche e in ragione dell’emergenza epidemiologica ancora in corso”, dichiara il sindaco Raffaele De Leonardis. Inoltre, in quello spazio che era rimasto inutilizzato, con accesso sulla circumvallazione esterna, è in fase avanzata – con la Regione Campania – l’iter procedurale per collocare lì anche la Scuola Regionale di addestramento della Protezione Civile. Un altro traguardo che rappresenterebbe un ulteriore vanto per la città di Qualiano.

Domani alle 10:30 saranno presenti Antonio D’Amore, Direttore Generale dell’ASL NA2 Nord ; Antonio Cajafa, Dirigente Medico Asl NA2 Nord; Luigi Langella, Direttore del servizio 118 ASL NA2 Nord; Monica Vanni, Direttore Distretto Sanitario n° 35; Domenico Ciccarelli, Direttore Distretto Sanitario n° 39; Annamaria Maisto, Responsabile U.O.S. Distretto n° 39; i medici di base ed i pediatri del territorio.













