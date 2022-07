411 Visite

“Da cinque giorni a secco in via Foragnano, civico 2. Siamo tre nuclei familiari. Come al solito nessuno ci fornisce notizie e assistenza. Sono stufa: stamani mi recherò dai carabinieri per sporgere denuncia e far presente, per l’ennesima volta, che dalle mie parti c’è chi è allacciato illegalmente alla rete idrica”. Questo il contenuto della missiva arrivata stamani in redazione.













