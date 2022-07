Presentata l’edizione 2022 del BufalaFest

106 Visite

Occorre valorizzare, un territorio, come la Campania, che rappresenta un valore inestimabile per l’economia, l’agricoltura, l’ambiente, la salute e la qualità della vita, in questo quadro l’evento BufalaFest rappresenta sicuramente un momento di confronto, conoscenza e promozione della filiera bufalina come attrattore, non solo economico ma anche sociale e turistico. Un plauso ad Rea, Sorrentino e La Croce per crederci organizzando un evento in un momento di sostanziale crisi economica sanitaria e dei venti di guerra ad est. Così il Portavoce della Consulta Nazionale dell’Agricoltura, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di Napoli, componente del Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare Alimentazione Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare Ristorazione Servizi aps Rosario Lopa, a margine della presentazione tenutasi a Napoli presso Fratelli la Bufala di Mergellina.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS