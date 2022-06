Piazza Garibaldi, Nappi (Lega): 5 agenti della Municipale accerchiati e aggrediti da extracomunitari

100 Visite

“Basta con il fenomeno indegno del suk abusivo che si svolge tutte le notti in Piazza Garibaldi. Nelle scorse ore, 5 agenti della polizia municipale intenti a presidiare la zona sono stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di extracomunitari che vendevano alimenti di dubbia qualità e provenienza, in spregio a ogni regola. I vigili sono finiti in ospedale e la vettura di ordinanza è stata imbrattata con il cibo destinato alla vendita fuorilegge. Si tratta di uno dei tanti episodi, che emerge soltanto grazie all’attenzione, alle denunce, e al lavoro che la Lega svolge sul territorio, altrimenti sarebbe passato sotto silenzio. La situazione nella zona della stazione centrale è totalmente fuori controllo, chiediamo che anche gli agenti di polizia municipale siano dotati di taser, per garantire l’incolumità di chi è chiamato a far rispettare la legge”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.

Prof. Avv. Severino Nappi













