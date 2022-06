Napoli, nuovo dramma: muore bimbo di 3 anni investito da un’auto

188 Visite

Un bambino di tre anni ha perso la vita mentre in compagnia della madre attraversava la strada in via Marco Polo nel quartiere Fuorigrotta. L’investitore, un napoletano di 51 anni, è stato bloccato ed è in stato di fermo al commissariato di Bagnoli.

Potrebbe esserci una distrazione fatale del conducente, o un colpo di sonno, dietro la sbandata dell’auto. In tal senso un sostegno alle indagini condotte con il reparto Infortunistica della polizia municipale potrebbe arrivare dalla scatola nera montata a bordo dell’auto guidata dda un napoletano di 51 anni che stamattina ha spezzato la vita del piccolo e causato alcune lesioni alla mamma 39enne.













