Mergellina: contrasto agli ormeggi abusivi. Controlli della Polizia di Stato e Guardia Costiera

Stamattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e della verifica sulla regolarità degli ormeggi, finalizzato al contrasto dei fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante la zona di Mergellina.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rilevato che, su una banchina posizionata su un’area demaniale nei pressi della Rotonda Diaz, un uomo aveva posizionato 3 cabine di legno e, da una ricognizione effettuata dal II° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera, si è altresì accertato che aveva allestito un sistema di ormeggio completamente abusivo a cui erano ancorati ben 58 natanti, 30 dei quali sono stati rimossi dai rispettivi proprietari, mentre ai restanti è stato affisso un avviso recante l’obbligo di rimozione previa presentazione presso la Capitaneria di Porto.

Un 61enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, invasione di terreni o edifici e abusiva occupazione di spazio demaniale secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione.

Infine, gli operatori hanno contestato due violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e mancata presentazione dei documenti di circolazione mentre personale ANM ha sanzionato 56 veicoli per divieto di sosta.