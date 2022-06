Marano, disastro acqua: il Comune annuncia nuovi disservizi

169 Visite

Il Comune mette di nuovo le mani avanti, preannunciando ulteriori disservizi idrici. Sul sito istituzionale dell’ente è stato pubblicato l’avviso che chiarisce che, nonostante gli interventi fin qui effettuati, ci saranno nuovi disagi e che il completamento dell’intervento (ad opera della Regione) avverrà alla fine del mese. Saranno dunque altri giorni di passione per migliaia di cittadini. Ma perché tutto questo? Semplice: perché per 30 anni si è andati avanti con misure tampone, favorendo giochi e giochini di manutenzione attraverso somme urgenze e straordinari pagati a dipendenti, che ora non ci sono più o non possono più usufruirne. Ai commissari vanno imputate invece eccessive lentezze nel muoversi. La situazione, per tutta l’estate, ve lo stiamo scrivendo da settimane, sarà questa. Chi può, fugga da questa realtà.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS