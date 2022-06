Marano, il convegno sulla sinistra? Un’occasione persa per fare chiarezza e autocritica. Quanti ospiti inadeguati e fuori contesto

132 Visite

Egregio direttore, sono un cittadino di Marano, maranese di nascita che sempre, nel bene e nel male, ha votato in tutte le competizioni elettorali la sinistra riformista. L’altra sera, contentissimo del convegno promosso in occasione della presentazione del libro del compagno Franco De Magistris, ho deciso di muovermi dalla poltrona e partecipare all’evento. Purtroppo però sono rientrato a casa con l’animo deluso per quel che ho assistito e ascoltato. Tranne qualche intervento – vedi quello dell’ex onorevole Berardo Impegno, sempre brillante e possessore di una vera cultura riformista – il resto mi è sembrato tutto fuori luogo e fuori programma, dal parterre composto da pochi intimi ai soliti presenzialisti maranesi delle solite associazioni, ai due “valletti”, agli ospiti annunciati dal manifesto, da Caso a Giaccio, passando per Porcelli, quasi tutti non all’altezza delle aspettative dell’organizzatore.

Inoltre, allo stesso convegno, non c’era traccia di rappresentanti dell’attuale sinistra estrema di Marano, che ha avuto ruoli di governo e che sostenuto per anni un ex sindaco invischiato in importanti inchieste giudiziarie. Il convegno doveva essere l’occasione – dopo i tanti casi mediatici che il suo giornale ha portato alla ribalta di malaffare, corruzione e mala politica – per fare una seria analisi su quanto accaduto in questi anni sul territorio.

E invece, il buon De Magistris, per pubblicizzare il suo libro, ha ritenuto di dover far parlare chi di sinistra maranese (ed errori) poco sa o ha voglia di dire. Cosa c’entra Porcelli? Cosa c’entra Vincenzo Napolano? E perché non invitare esponenti “storici” del Pd, che ha spesso governato la città? Caro direttore, credo che si sia persa una grande occasione per fare una critica, sempre in ottica costruttiva, delle vicende politiche maranesi della sinistra riformista e non solo.

Luigi Esposito (Marano)













