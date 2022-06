FRATTAMAGGIORE: evasione scolastica. Denunciati genitori di un 11enne

77 Visite

I carabinieri della Stazione di Frattamaggiore hanno effettuato, in concerto con gli istituti scolastici, una attività di controllo sul fenomeno della dispersione scolastica.

Circa 30 ragazzi in età scolare sono risultati non in regola con la frequenza alle elezioni, ma, dopo un opera di sensibilizzazione condotta anche dai servizi sociali comunali, quasi tutti sono tornati tra i banchi.

Solo uno ragazzo di 11 anni ha proseguito con le assenze.

Entrambi i genitori sono stati denunciati.













