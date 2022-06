Cammarano: “Manca il personale, assistenza a rischio negli ospedali del Salernitano”

75 Visite

Il presidente della Commissione Aree Interne deposita richiesta urgente in Commissione Sanità: “Con le ferie estive sarà emergenza”

“Da troppo tempo gli ospedali di Vallo della Lucania, Polla, Sarno, Sapri, Scafati, Battipaglia, Salerno, Eboli e Roccadaspide fanno i conti con una grave e oramai atavica carenza di personale sanitario. Una criticità che si riverbera sulla funzionalità di molti reparti, a partire dai Pronto Soccorso. Senza dimenticare che il personale in servizio è costretto, ogni giorno, a svolgere numerosissime ore di straordinario per assicurare la copertura dei turni di servizio. Il tutto a danno della qualità dell’assistenza e della garanzia del diritto alla salute”. Lo dichiara il presidente della Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano. “Questa mattina – annuncia Cammarano – ho depositato una richiesta urgente al presidente della Commissione regionale Sanità, per sapere se la Giunta intende intervenire con misure e iniziative tese a colmare la carenza di personale. Una criticità che rischia di tramutarsi in una vera e propria emergenza con l’arrivo dell’estate e e il sacrosanto diritto alle ferie del personale sanitario”.

