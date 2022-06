Acqua Marano, ultima barzelletta: Caso, i vigili, i commissari e i tecnici, ognuno dice una cosa diversa sul guasto agli impianti

356 Visite

Per i vigili si trattava di un problema (il secondo verificatosi negli ultimi giorni) di manovre da eseguire negli impianti per riequilibrali; per il deputato Andrea Caso era invece una pompa guasta da sostituire (in realtà due pompe su tre funzionavano e di solito sono in grado di supplire alla mancanza della terza); sempre per Caso la faccenda sarebbe collegata al lavoro svolto dai commissari sui beni confiscati (tra l’altro pochissimo rispetto a quanto andrebbe fatto); per i commissari infine si era trattato di un problema al quadro elettrico di un impianto, poi riparato grazie all’aiuto della Regione. Una Babele, insomma, tutto e il contrario di tutto. Speriamo solo che abbiano risolto. Ma i commissari, cari lettori, non hanno fallito solo per la questione acqua – che si trascina da anni, ben prima del loro arrivo – ma anche su altri punti, molto, molto gravi. Le abbiamo elencati tante volte, ma il cittadino medio non vuole capire, sentire e approfondire ciò che attiene a discorsi più delicati e inquietanti. Per noi hanno fallito tutti: politici, tecnici e commissari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS