MARANO, CASO (M5S): “SU PROBLEMA IDRICO CI SONO MOLTE OMBRE, MA NON CI FERMEREMO”

Marano di Napoli, 7 GIUGNO 2022: On. Andrea Caso, deputato e membro della commissione antimafia dichiara: “Marano sta affrontando un grosso problema idrico a causa della rottura di una delle tre pompe aggiustate proprio nei giorni scorsi. Il tempismo è molto sospetto e se aggiungiamo che nei mesi scorsi ci sono stati sabotaggi accertati, in particolare tagli di cavi elettrici del sistema idrico, qualche legittimo dubbio viene. In ogni caso, ho sentito i Commissari e la pompa sostitutiva è stata già riacquistata e sarà montata domani. Inoltre, il Comune ha già trovato i fondi per acquistare un sistema idrico più moderno di pompaggio che risolverà definitivamente il problema annoso dell’acqua nella nostra città e che sarà installato tra circa tre mesi. Sarà che qualcuno non ha gradito il lavoro che le istituzioni, locali e nazionali, stanno compiendo visto che in sei mesi sono stati affidati più beni confiscati alla criminalità organizzata che negli ultimi 10 anni? Noi non ci fermeremo di certo e la settimana prossima altri 10 appartamenti confiscati saranno riconsegnati alla collettività”.













