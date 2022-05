Danza latino-americana: due mugnanesi sul tetto d’Italia

Danza Latino Americana: il duo Vorzillo/Marotta Campioni d’Italia ai Campionati Nazionali di Massa Carrara. Il 28 e 29 Maggio la cittadina Toscana ha incoronato la coppia mugnanese allenata dalla maestra TAMMARO VERONICA della scuola LAST BALLET sul podio più alto del tricolore. Alessia e Francesco hanno preparato questo evento nei minimi particolari e sono stati premiati dalla giuria per la formidabile esecuzione, per la coreografia più originale e le migliori capacità tecniche. Un altro colpo messo a segno dalla coach TAMMARO che ha dato prova delle sue capacità di insegnante di una disciplina che affascina sempre di più i ragazzi di ogni età. Altra nota lieta: la vittoria per Alessia Vorzillo e Francesco Marotta significa la partecipazione ai mondiali di categoria che si terranno in Germania il prossimo 4 e 5 Giugno. Forza Ragazzi, siamo tutti con Voi!