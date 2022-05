Sparatoria a Qualiano, il pistolero Bevilacqua nel 2006 aveva ucciso il suocero

334 Visite

Marco Bevilacqua, il 37enne fermato dai carabinieri per tentato omicidio plurimo dopo aver sparato contro un gruppo di giovani a Qualiano, nel 2006, quando aveva solo vent’anni, era stato arrestato per l’omicidio del suocero Salvatore Bevilacqua, avvenuto il 24 gennaio a Scafati al culmine di una lite. Nel 2008 la Corte d’Assise d’Appello di Salerno, confermando la condanna di primo grado a 14 anni e 4 mesi di reclusione, divenuta irrevocabile l’anno successivo. Bevilacqua, di origine rom, ha trascorso alcuni anni in carcere ed è tornato in libertà. Nel 2016 è stato nuovamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, a Qualiano, al termine di un inseguimento per 10 chilometri dopo essere fuggito a un posto di blocco dei carabinieri.













