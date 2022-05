Residenze fittizie e pregiudicati, altri 113 furbetti del Reddito scoperti in provincia di Caserta. Tanto paga Pantalone

43 Visite

Ai furbetti del reddito di cittadinanza la fantasia certo non manca: tra escamotage, inganni, omissioni e tentati raggiri, i percettori irregolari del sostegno anti-povertà elaborano trucchi sempre nuovi per farla franca. All’elenco delle truffe che con frequenza ci ritroviamo ad aggiornare su queste pagine, si aggiungono ora gli esiti di un’operazione condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Caserta: la verifica, svolta dai militari nell’area domitia, ha portato alla denuncia di 113 persone, con danno erariale stimato per oltre 800mila euro. Paga Pantalone, anche stavolta.

In particolare, i militari hanno accertato numerose irregolarità nelle procedure di dichiarazione del possesso dei requisiti per ottenere l’erogazione statale. Gli uomini del reparto territoriale di Mondragone e la Compagnia di Sessa Aurunca, nello specifico, hanno rilevato e contestato casi di ricezione del reddito pur in presenza di sentenze definitive di condanna per reati che invece prevedono la decadenza del beneficio. Altri furbetti smascherati, invece, avevano presentato false dichiarazioni relative a residenze fittizie, allo scopo di sottacere gli altri componenti del nucleo familiare, percettori di reddito o titolari di beni immobili.













