MARANO, IN CAMMINO PER LA PACE E LA GIUSTIZIA SOCIALE: DE MAGISTRIS E GRANATO IN PIAZZA SAN ESCRIVA’ DE BALAGUER

Prima Tappa del Tour nazionale per la pace e la giustizia sociale.

Intervengono:

Luigi de Magistris

Giuliano Granato, portavoce nazionale di PaP

Gabriella Luise, attivista Casa del Popolo di Marano

Lunedì 16 Maggio, alle ore 18:30, nella Piazza Jose Maria Escrivá di Marano di Napoli partirà la prima tappa del Tour “In Cammino per la pace e la giustizia sociale” che vedrà Luigi De Magistris viaggiare accompagnato da molte attiviste e attivisti delle più interessanti realtà sociali, politiche e culturali che l’ex sindaco di Napoli incontrerà nel suo cammino per tutta l’Italia. Il Tour verrà inaugurato con la presenza di Giuliano Granato, portavoce Nazionale di Potere al Popolo!

Dopo 8 anni di guerra in Donbass, l’aggressione russa contro l’Ucraina lanciata il 24 febbraio ha aperto una nuova fase. La guerra è di nuovo tra noi. In troppi pensavano fosse ormai un retaggio della storia, qualcosa da studiare sui libri a scuola e basta. Purtroppo non è stato così.

Ogni giorno stampa e TV ci aggiornano minuto per minuto sull’evolversi delle operazioni militari sul terreno. In tre mesi abbiamo fatto l’orecchio a nomi di città prima sconosciute dalla pronuncia ostica, ai modelli di armi e carrarmati, al numero di morti di entrambi gli schieramenti.

Sono tre mesi che questa guerra è tra noi e che la prospettiva della pace sembra far paura quasi più della guerra. Viene allontanata da chi ci governa; non solo dal presidente russo Putin, ma dagli stessi nostri governanti. In bocca a loro pace è ormai sinonimo di guerra, una pace che si può raggiungere solo con più armi e più morte.

La maggior parte della popolazione, invece, vuole la pace dei vivi, vuole mettere a tacere le armi il prima possibile, evitare che la guerra in Ucraina divenga un conflitto che si protrae per anni. Dobbiamo raccogliere queste voci, che esistono dal Sud al Nord della nostra Italia. Metterle insieme, costruire con ognuna di esse un movimento per la pace che dia forza a questo sentimento maggioritario nel nostro Paese.

In cammino per la pace significa questo: girare ogni metro quadro del nostro territorio, incontrarsi e organizzarsi. La pace che vogliamo non è solo deporre le armi.

Pace dev’essere giustizia sociale, perché l’aumento dei prezzi oggi va nelle tasche delle grandi imprese delle armi e dell’energia e lo paga la povera gente. Dev’essere lavoro dignitoso e salario minimo garantito.

Dev’essere giustizia ambientale, perché alla necessità di svincolarsi dal gas e dal petrolio russo non si può rispondere con più gas e più petrolio da prendere altrove – o addirittura col ritorno al carbone – ma puntando sulle rinnovabili.

Per conquistare la pace dobbiamo sconfiggere ogni soluzione di guerra.

Potere al Popolo – Marano