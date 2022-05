Ras della sosta, Di Fenza: “A Napoli gestione parastatale degli abusivi sugli stalli di sosta pubblici, inaccettabile.”

88 Visite

Lo scenario evidenziato dal Mattino sul controllo dei parcheggi pubblici a Santa Lucia da parte degli abusivi desta indignazione e sconforto. Purtroppo da troppo tempo tali soggetti fanno il bello e il cattivo tempo in Città, è compito delle istituzioni porre fine a questo sistema anarchico. A dirlo in una nota è Pasquale Di Fenza Consigliere Regionale in Campania dei Moderati. Sugli stalli di sosta del Comune di Napoli, da cui l’ente dovrebbe incassare soldi per erogare servizi alla cittadinanza, si generano entrate che alimentano il sistema criminale dei parcheggi abusivi spesso gestito dai clan. La situazione è del tutto degenerata da un po’ di tempo a questa parte. Se pensiamo che ad oggi hanno persino il potere di cacciare i carri attrezzi ed impedire agli ausiliari della sosta di inoltrarsi nelle vie da loro presidiate è chiaro che ci troviamo dinanzi ad una gestione del tutto parastatale. E’ veramente assurdo che in una capitale europea come la nostra non ci sia alcuna forma di controllo e che le forze dell’ordine non mettano piede nei fortini dei parcheggiatori abusivi per porre fine a questo sistema – afferma Di Fenza. Sono certo che il Sindaco Manfredi e la Prefettura di Napoli stiano lavorando sinergicamente per porre rimedio a questo fenomeno insopportabile. Inoltre, rivolgo un appello al parlamento affinché si preveda la pena detentiva per gli estorsori della sosta, la sanzione amministrativa e il daspo abbiamo visto che non bastano a fermarli. Il mercato degli abusivi, oramai bancomat dei clan, produce circa 130 milioni di euro all’anno, soldi che potrebbero alimentare il bilancio comunale ma che purtroppo alimentano le attività della malavita organizzata.