UCRAIN, BIDEN RINGRAZIA DRAGHI: PUTIN VOLEVA DIVIDERCI

“Putin voleva dividerci, ma non ci è riuscito”. Accolto da Joe Biden nello studio Ovale della Casa Bianca, Mario Draghi ha salutato così il presidente degli Stati Uniti. “Abbiamo molte cose di cui parlare. Benvenuto, amico”, ha ricambiato Biden prima del colloquio che dovrebbe durare circa un’ora e tra i temi di cui si sta discutendo, come sottolineato dallo stesso presidente del Consiglio, ci sono la guerra Ucraina, la sicurezza alimentare e il clima. “Siamo uniti nel condannare l’invasione dell’Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell’aiutare Kiev come ci ha chiesto il presidente Zelensky“, ha detto Draghi. E ha aggiunto: “In Italia e in Europa le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza, di questa macelleria. Le persone pensano che cosa possiamo fare per portare la pace”. Insomma, “dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati credibili”.

Precisando che “i legami tra Italia e Usa sono stati sempre molto forti e questa guerra li ha resi ancora più forti”, Draghi ha concluso salutato Biden “Ciao Joe”. Dal suo canto, il presidente Usa ha osservato che “l’Italia e gli Stati Uniti “hanno una lunga storia di legami condivisi e ci sono tanti italo-americani fieri delle loro origini”. Sottolineando che un’ Unione europea forte è nell’interesse degli Usa”, Biden ha detto a Draghi: “Sei stato un buon amico e un grande alleato”. E lo ha ringraziato per “lo sforzo di unire la Nato e l’Unione europea. Era difficile credere che andassero di pari passo – ha concluso – era più probabile che si sarebbero divise ma lei è riuscito a farli andare di pari passo”.













