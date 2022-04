Bufera ad Arzano per gli aumenti delle indennità di sindaco e giunta

120 Visite

A pochi mesi dall’insediamento dell’amministrazione capeggiata dalla prima cittadina Cinzia Arutam, e della venuta a scavalco da appena una settimana del nuovo dirigente Francesco Annunziata, con una determina dirigenziale, la nr. 26, sono state innalzate le indennità degli assessori, sindaca e presidente del consiglio. Incredibilmente l’aumento è passato inosservato a tutti i consiglieri della minoranza. A leggere la determina, tra l’altro varata senza attendere l’approvazione del bilancio consuntivo, la sindaca Cinzia Aruta passerà dalle attuali 3.269,00 a 3.886,33 fino al raggiungere la stratosferica cifra di 4.280,95 a gennaio del 2023. Stessa identica cosa per il vicesindaco Fabio Gallo del Movimento Cinque Stelle che passa dagli attuali 1.798,47 a 2.137,48 per poi raggiungere nel gennaio del 2023, la cifra di 2. 354,52. Anche per gli assessori di Nuove Generazioni, Partito Democratico e M5S Maddalena Tramontano, Giuseppe Vitagliano, Ernesto Pollice, Mariateresa Abate, Francesco Taglialatela gli stipendi subiranno una impennata. Si passa da 1.798,47 a 2.354,52 del 2023. Anche per la presidente del consiglio Daniela D’Angelo, lo stipendio passerà dagli attuali 1.471,48 a 1.748,84. La vicenda dell’aumento degli stipendi, seppur previsti dalla legge, assume contorni discutibili alla luce di una amministrazione che, per tanti cittadini, risulta essere praticamente immobile e insediata da appena sei mesi. In pratica assessori e sindaca avrebbero deciso d’intascare subito i soldi dell’aumento previsto dalla norma del governo Draghi che ha cercato di “livellare” le retribuzioni dei Comuni a quelli delle Regioni. Ma la norma governativa prevede il passaggio dei soldi ai comuni in tre momenti diversi in percentuale a partire dal 2022 per chiudersi nel 2025 con il raggiungimento totale della cifra. Altrimenti i Comuni possono destinarsi tutto l’aumento subito ma con i soldi del proprio bilancio. Ed è proprio questo che fa scattare la polemica e le reazioni di tutti i partiti di opposizione e dei cittadini che stanno sommergendo le redazione dei giornali e dei social di accuse alla politica d’incassare subito tutti i soldi malgrado da quando si è insediata questa giunta ha sempre sottolineato le difficoltà economiche ereditate.

Luigi Vanacore













