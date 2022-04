“Strade Sicure”, Nappi (Lega): diminuzione numero militari ennesimo rischio sicurezza per Napoli

105 Visite

“Grande preoccupazione e forte contrarietà per l’annuncio del Ministero della Difesa di voler ridurre il numero dei militari impegnati in ‘Strade Sicure’, con tagli consistenti anche per Napoli. L’esperienza di questi anni ha dimostrato che la loro presenza rappresenta un deterrente importante contro ogni forma di illegalità e risponde alla pressante richiesta di sicurezza da parte dei napoletani. Una scelta difficile da comprendere nella terza città d’Italia ancor di più in questo periodo in cui la criminalità, complice la crisi e l’assenza di quelle risposte concrete che la Lega chiede incessantemente, sta rialzando la testa e quotidianamente pone in essere azioni criminali sempre più violente, l’ultima ieri a Ponticelli. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.













