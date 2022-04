Bomba nella notte tra Ponticelli e Cercola. Di Fenza: “Clima insopportabile. Lo Stato dimostri la propria forza e sia vicino alla società civile vittima delle faide tra clan.

172 Visite

Nella notte tra il 20 e il 21 aprile, poco dopo la mezzanotte, una bomba è esplosa nei pressi del cavalcavia di via Pacioli nel quartiere Ponticelli al confine con il comune di Cercola, quasi sembrava fossimo stati attaccati da Putin. L’ordigno esplosivo ha prodotto un rumore molto violento avvertito in tutto il quartiere di Ponticelli. Non si sono registrati feriti ma solo alcuni danni ad un manufatto in muratura che fungeva da copertura ad uno snodo elettrico. Pare si tratti dell’ennesimo attentato dinamitardo da parte della criminalità organizzata volto ad intimorire gli esponenti dei clan avversari. Un’escalation preoccupante che mina la serenità della popolazione dell’area orientale di Napoli, per questo chiediamo che lo Stato intervenga con forza e determinazione per evitare che la situazione degeneri ulteriormente. A scriverlo in una nota è Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati in Campania. Le indagini ci consentiranno di avere un quadro più chiaro della situazione, intanto ci auguriamo che la Prefettura, la Questura di Napoli e tutte le forze dell’ordine assicurino sicurezza a questi territori – prosegue Di Fenza – spesso contesi tra clan rivali. In questi anni, nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata sono stati fatti passi da gigante, siamo certi che si continuerà a lavorare per dimostrare che c’è un impegno straordinario dello Stato volto sterminare i clan nell’area est di Napoli, zona con alta densità abitativa, dove risiedono tantissime famiglie perbene che non hanno nulla a che fare con determinate realtà e che devono essere tutelate. Conclude Di Fenza.













