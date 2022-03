Punti di vista. Festa della donna, un pensiero a quelle che combattono per la loro terra

67 Visite

Oggi 8 marzo 2022 giorno di guerra il pensiero e un bocciolo di rosa alle donne in particolare a quelle ucraine che combattono contro l’usurpatore foriero di morte. Donne che si battono per la loro patria, per il bene supremo qual è la libertà, il futuro dei propri figli, per affermare la vita sulla morte. Donne che quotidianamente sono in trincea in tutto il mondo per la difesa della propria entità, della propria personalità, della propria professionalità ma soprattutto per la propria crescita, che viene minata spesso dall’uomo che si crede il padrone assoluto della donna. Oggi ancor più la donna è in trincea per affermare il diritto a vivere in pace, nel rispetto dei diritti inalienabili di persona che è vita e dona vita. Oggi più che mai la donna si eleva a pilastro della società civile e si pone a sua difesa, per un futuro fondato sul rispetto altrui, sulla democrazia condivisa e partecipativa e sul bene inviolabile della libertà unico strumento del vivere civile. L’intera collettività umana ha il dovere di difendere e proteggere la donna creando intorno ad ella una cintura dì pari opportunità in tutti i campi, affinché ella possa mettere in pratica tutto il suo potenziale umano, sociale, culturale che è enorme e di gran spessore per un mondo dal volto umano.

Michele Izzo













